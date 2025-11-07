Кобахидзе назвал Китай «единственной мирной сверхдержавой»

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Китай «единственной мирной сверхдержавой» современности и заявил об «общих ценностях» его правительства с Пекином.



«Китай, конечно же, играет особую роль. Следует отметить, что в настоящее время он является единственной в мире мирной сверхдержавой в политике. Именно поэтому у нас общие ценности, мы разделяем общие ценности. Именно поэтому углубление сотрудничества с Китаем особенно ценно для нас», – сказал он в интервью турецкому телеканалу TRT World.



По словам Кобахидзе, грузинское правительство стремится расширить сотрудничество с разными странами мира, а стратегическое партнерство с Китаем, соглашение о свободной торговле и безвизовый режим помогают стране развивать ее «функцию связующего звена» между регионами.



Источник: Новости - Грузия

