Кобахидзе назвал Китай «единственной мирной сверхдержавой»
07.11.2025 16:31
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Китай «единственной мирной сверхдержавой» современности и заявил об «общих ценностях» его правительства с Пекином.
«Китай, конечно же, играет особую роль. Следует отметить, что в настоящее время он является единственной в мире мирной сверхдержавой в политике. Именно поэтому у нас общие ценности, мы разделяем общие ценности. Именно поэтому углубление сотрудничества с Китаем особенно ценно для нас», – сказал он в интервью турецкому телеканалу TRT World.
По словам Кобахидзе, грузинское правительство стремится расширить сотрудничество с разными странами мира, а стратегическое партнерство с Китаем, соглашение о свободной торговле и безвизовый режим помогают стране развивать ее «функцию связующего звена» между регионами.
