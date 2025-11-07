Анита Хиппер: мы видим очередную попытку правительства Грузии отвлечь внимание от фактов

07.11.2025 17:57





Официальный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер прокомментировала письмо посла ЕС в Грузии, распространенное Rustavi-2. Ранее телекомпания сообщила, что Павел Герчинский направил письмо в Министерство иностранных дел Грузии, в котором сообщил, что приостановлено участие Грузии в региональных программах ЕС, финансируемых по направлениям безопасности и борьбы с организованной преступностью.



«С учётом особых обстоятельств, существующих в Грузии, и в соответствии с заключениями Европейского совета от 27 июня 2024 года, которые фактически привели к приостановке процесса присоединения Грузии к Европейскому союзу, сообщаю вам, что участие Грузии в следующих региональных проектах, финансируемых ЕС, по направлениям безопасности и борьбы с организованной преступностью, приостановлено».



Как пишет Rustavi-2 – письмо «переворачивает всю истерическую кампанию против Грузии, в ходе которой Европейский союз утверждал, будто именно Грузия отказалась начать переговоры о вступлении в ЕС… Главное в этом письме – это признание посла ЕС, где он чётко и с указанием конкретной даты отмечает, что решение о приостановке процесса присоединения Грузии к ЕС было принято ещё 27 июня 2024 года в соответствии с заключениями Европейского совета».



Обвинения прокомментировала Анита Хиппер на пресс-конференции в Брюсселе:



«Мы видим очередную попытку отвлечь внимание от фактов. Мы уже привыкли к информационной пропаганде со стороны правительства (Грузии), поэтому давайте проясним факты: ещё в июне 2024 года мы получили заключение Европейской комиссии, которое в очередной раз подтвердило откат Грузии от демократического пути и стало первым тревожным сигналом для грузинского правительства к изменению взятого курса.



Мы видим то же правительство «Грузинской мечты», большинство в парламенте представлено той же партией, и вместо того, чтобы изменить подобные разрушительные действия в пользу демократии, мы видим лишь то, как эти действия усугубляются преследованиями лидеров оппозиции, арестами журналистов и нападениями на мирных протестующих.



Мы получили заключение Европейской комиссии в июне 2024 года, в октябре, декабре, а на этой неделе, с отчётом о расширении, мы снова увидели, что результатом этих действий стало то, что Грузия является страной-кандидатом лишь номинально», — заявила Анита Хиппер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





