СМИ выяснил личности «свидетелей» в деле против лидеро оппозиционных партий

07.11.2025 18:02





TV PIrveli выяснил личности «свидетелей», которые дали показания против восьми политических лидеров для нового уголовного дела.



В 36-томном деле два свидетеля — представители пророссийского движения "Нейтральная Грузия" Нана Какабадзе и Вато Шакаришвили.

Объединение «Нейтральная Грузия» и Вато Шакаришвили обычно выдвигают различные предложения, которые затем исполняет сама «Грузинская мечта».



Кроме того, ранее арест счетов семи НПО и фондов был произведён в рамках уголовного расследования, начатого по обращению организации Вато Шакаришвили и также связанного с «саботажем».



Шакаришвили и Какабадзе утверждают, что письма, отправленные на Запад для санкционирования «Мечты», содержат признаки преступления



Нана Какабадзе свидетельствует также против пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявляя, что она помиловала Нику Мелиа, Руруа, Гиги Угулава и Иракли Окруашвили по требованию Запада. Эти помилования Какабадзе рассматривает как нарушение суверенитета и вмешательство во внутренние дела страны.



Вато Шакаришвили дает показания против Ники Мелиа, Тины Бокучава и Мамуки Хазарадзе, утверждая, что они направили письма в ПАСЕ с призывом применить санкции против высокопоставленных представителей «Мечты». Следует отметить, что в отношении Тины Бокучава следственные органы не начали юридическое преследование.



Письмо, отправленное в ПАСЕ от имени Ники Мелиа, Тины Бокучава и Мамуки Хазарадзe, содержало призывы к ограничению суверенитета Грузии и нанесению ущерба независимости страны. В письме представители оппозиционных партий призывали ПАСЕ оказывать давление на власть Грузии, использовать репрессивные меры и не признавать мандаты законно избранных депутатов парламента. — заявляет Вато Шакаришвили.



В материалах дела упоминается и бывший премьер-министр, экс-глава МВД Гиорги Гахария, партия которого недавно зада в Парламент, а сам он вне Грузии так как опасается ареста.



Какабадзе говорит о грубом вмешательстве внешних сил в управление страной, приводя в пример случай 20 июня (т.н. Ночи Гаврилова, когда Гахария был главой МВД).



Однако, Гахария как и Зурабишвили пока не входят в число восьми оппозиционеров, против которых прокуратура возбудила новое уголовное преследование.



◾️Помимо показаний, выясняется, что в 36-томном деле содержатся записи раций, а также скрытые видео- и аудиозаписи.





