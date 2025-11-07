Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили: Закон, аналогичный американскому FARA, уже неуместно называть российским


07.11.2025   19:48


«Сегодня многие страны задумываются о принятии закона, аналогичного американскому FARA, исходя из интересов собственной безопасности», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

По его словам, когда некоторые депутаты или послы прямо заставляют не рассматривать законопроект, именно это и является антиевропейским подходом.

«Постоянные крики — »русский», »пророссийский», »российский закон» и так далее — уже изжили себя, это стало даже смешно. Наше общество заслуживает большего. Если у нас есть стремление вступить в Евроcоюз, значит, у нас есть и право задавать вопросы. Когда некоторые депутаты или послы прямо требуют, чтобы закон даже не рассматривался, — именно это является антиевропейским отношением. Закон, инициированный членом парламента, должен быть рассмотрен. Если ты не можешь вести дискуссию, нельзя называть это »русским» или »антиевропейским» законом. Наше общество гораздо более зрелое, чем демонстрирует подобное отношение», — заявил Михаил Кавелашвили.


