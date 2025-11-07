|
|
|
Глава МИД: Открытие переговоров с Грузией о вступлении в ЕС является прерогативой ЕС
07.11.2025 20:05
«Открытие переговоров с Грузией о вступлении в Евросоюз — это прерогатива ЕС, а не Грузии. Следовательно, абсурдно обвинять Грузию в приостановке процесса её вступления в Европейский союз.
Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Бочоришвили ответила на вопрос журналиста, касавшийся письма посла ЕС в Грузии Павла Херчинского.
«Все инструменты, связанные с процессом расширения Евросоюза и вступлением Грузии в ЕС, находятся в руках самого ЕС. Что касается программ, мы не раз слышали решения ЕС, что одним из механизмов »наказания» будет приостановка различных программ с Грузией. Это решение было принято уже давно, однако, чтобы вновь актуализировать вопрос и вернуть его в политическую повестку дня, мы видим, что периодически происходит возвращение к этой теме и поэтапное объявление о приостановке той или иной программы. Для нас это, безусловно, неприятная реальность. Это не то, к чему стремится Грузия и грузинское правительство. Это обстоятельство, которое, как указано и в самом письме, основано на решении Совета ЕС от июня 2024 года», — заявила Мака Бочоришвили.
Напомним, телеканал «Рустави 2» распространил письмо посла ЕС в Грузии Павла Херчинского, согласно которому, по данным телеканала, подтверждается, что Евросоюз ещё 27 июня 2024 года — за пять месяцев до заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе — самостоятельно принял решение о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна