Кобахидзе: Мы остаемся приверженными укреплению Транскаспийского коридора

Грузия исторически была связующим звеном между Западом и Востоком, Европой и Азией, и в этом контексте мы, конечно, хотим усилить свою роль связующей страны между Западом и Востоком, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе Leaders Talk на CCTV.



Как отметил глава правительства, Китай, страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузия создают очень интересный маршрут для экономических связей и торгового партнерства.



«Мы делаем всё, чтобы играть большую роль в инициативе «Один пояс, один путь». У Грузии стратегическое расположение. Исторически Грузия была связующим звеном между Западом и Востоком, Европой и Азией, и в этом контексте мы, конечно же, хотим укрепить свою роль как страны, связующей Запад и Восток. Кроме того, в этом контексте наше участие в инициативе «Один пояс, один путь» для нас очень перспективно. Мы хотим максимально восстановить нашу транзитную функцию и для этого вкладываем значительные инвестиции, особенно в инфраструктуру. Мы укрепляем инфраструктуру Грузии. Мы вкладываем большие инвестиции в строительство магистралей, морских портов, аэропортов и железных дорог, чтобы Грузия стала более сильным игроком с точки зрения связанности разных частей мира. Инициатива «Средний коридор» может сыграть очень важную роль в развитии экономического партнёрства и торговых отношений между различными странами. Китай, страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузия создают очень интересный маршрут для экономических связей и торгового партнёрства. Именно поэтому мы остаёмся приверженными идее укрепления Среднего коридора, Транскаспийского коридора. И Грузия - надёжный партнёр для всех стран вокруг нас. Именно поэтому мы думаем, что Грузия может и в будущем играть весьма позитивную роль в плане укрепления сотрудничества», - заявил премьер-министр.





