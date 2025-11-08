Кобахидзе: Мы не можем допустить, чтобы некоторые силы использовали вопрос евроинтеграции как орудие шантажа

Мы не можем допустить, чтобы некоторые силы использовали вопрос евроинтеграции как орудие шантажа против грузинского народа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе Leaders Talk на CCTV.



По словам Кобахидзе, Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС в 2022 году, но в ней было отказано.



«На окончательное получение статуса кандидата потребовалось полтора года. Нам пришлось за него бороться. Кроме того, этот статус кандидата использовали для шантажа. Позже начали шантаж вопросом начала переговоров о вступлении в Евросоюз, что нехорошо, потому что в конечном итоге это создало волнения и в Грузии. Конечно, у нас по-прежнему есть цель стать полноправным членом Евросоюза, но мы хотим продолжать этот путь только в соответствии с правилами и принципом справедливости. Таков наш общий подход», - заявил премьер-министр.





