Зурабишвили заявила о подготовке «опасной темы нейтралитета» для отказа Грузии от ЕС и НАТО

08.11.2025 18:30





Правительство «Грузинской мечты» готовит «пропагандистскую тему нейтралитета» для окончательного отказа страны от вступления в ЕС и НАТО. Об этом заявила пятый президент Саломе Зурабишвили в интервью TV Pirveli и Formula.



«Готовится гораздо более опасная новая пропагандистская тема – нейтралитет. Это должно быть нашим главным полем битвы сегодня, потому что на этом все будет строиться», – сказала Зурабишвили.



Она считает, что власти могут вынести этот вопрос на референдум. Также, по ее словам, возможен вариант внеочередных парламентских выборов.



Зурабишвили полагает, что «Грузинской мечте» такой план «диктует Москва». Она еще раз призвала оппозицию к «полной мобилизации на эту тему».



«Первая Республика Грузия была нейтральным государством, но российские войска вошли и захватили Грузию – это нейтралитет, когда ты находишься рядом с такой империей, которая не выполняет ни одного своего обещания и заинтересована только в экспансии», – добавила экс-президент.



Статья 78 Конституции гласит, что конституционные органы страны «в пределах своих полномочий» должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции» Грузии в ЕС и НАТО. Эта запись появилась в главном законе страны относительно недавно, в 2017 году. Ее автором была партия власти. После разлада отношений ГМ с ЕС и США, в околовластных кругах заговорили об упразднении положений.



В преддверии прошлогодних парламентских выборов премьер Ираклий Кобахидзе исключил это. При этом он высказывался за «урегулирование Конституции», чтобы она защищала «идентичность и национальные ценности Грузии».



Спустя почти год в партии «Единая нейтральная Грузия», аффилированной с ГМ, предложили провести плебисцит по вопросу: «Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ-пропаганде и узаконивание однополых браков?». Инициативу освещали российские СМИ.



В настоящее время у «Грузинской мечты» в парламенте нет супербольшинства, позволяющего менять конституцию.



Источник: Новости - Грузия

