Адвокат Хазарадзе и Джапаридзе обжаловал решение Тбилисского городского суда

10.11.2025 14:38





По заявлению адвоката лидеров партии «Лело-Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе - Арчила Чавчанидзе, решение Тбилисского городского суда о залоге в размере по 1 миллиону лари лидерам партии обжаловано в Апелляционном суде.



По словам адвоката, они подали жалобу «формально», чтобы «использовать все имеющиеся возможности» для оспаривания в Страсбургском суде.



«Несмотря на то, что у нас нет больших ожиданий от грузинского правосудия, мы подали апелляционную жалобу с требованием об отмене меры пресечения. Поскольку ни прокуратура, ни суд не смогли удовлетворить собственное решение, которое должно соответствовать разумному стандарту. Соответственно, прокуратура не смогла представить ни одного даже косвенного доказательства, подтверждающего участие Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в действии саботажа или в осуществлении каких-либо конкретных действий. Прокуратура была обязана удовлетворить этот стандарт разумного предположения, предоставив совокупность информации.



Суд оформил акт о политическом преследовании, который, к сожалению, подписал. Конечно, мы формально обжаловали, чтобы использовать все возможности, чтобы оспорить в Страсбургском суде нарушение фундаментальных прав, которое касается права на справедливое судебное разбирательство», - заявил адвокат.



Тбилисский городской суд по т.н. делу о саботаже полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении лидеров «Лело -Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и избрал им меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона лари каждому. Срок внесения залога был установлен в 30 дней.





