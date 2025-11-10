Гия Вольский: У делегации ПАСЕ нет оснований по какому-либо вопросу предъявлять претензии к нам

«У делегации ПАСЕ нет оснований по какому-либо вопросу предъявлять претензии и представлять «Грузинскую мечту» как политическую силу, настроенную против общества», — заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



Вольский прокомментировал визит в Грузию делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и встречи, состоявшиеся в Тбилиси.



По словам Гии Вольского, помимо выдуманных нарративов и пропаганды, у тех лиц, которые встречаются с делегацией ПАСЕ, нет никаких реальных аргументов.



«Делегация ПАСЕ прибыла в Грузию с заранее сформированной позицией. Любое заявление, которое мы услышали из Брюсселя, было сделано заранее и связано с совершенно иной целью. Их главная задача — каким-то образом использовать Грузию в том противостоянии, которое происходит в мире. Не существует никакой другой темы, причины или основания для того, чтобы предъявлять нам претензии. В международной политике не существует никакой «российской орбиты», которой руководствовалась бы «Грузинская мечта».



Не было ни одного признака того, что выборы были сфальсифицированы. У них нет основания ни по одному вопросу, чтобы предъявлять претензии и представлять «Грузинскую мечту» как политическую силу, противостоящую обществу. Их замысел не реализуется, и мы уверены, что рано или поздно здравый смысл возобладает. О развитии этого здравого смысла можно будет говорить, и, думаю, будет достаточно доказательств того, что мы правы перед страной и народом. Другого развития событий мы не ожидаем.



Не существует ничего, кроме того, что говорит Хоштария: мол, я собрала материалы и отправила тому, кто «дает задания», о том, какая беда творится в Грузии. Ложь, выдуманные нарративы и пропаганда — вот всё, что есть у тех людей, с которыми сегодня встречается эта делегация», — заявил Гия Вольский.







