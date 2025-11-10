Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Какауридзе: Работа по привлечению грантов с различными ведомствами ЕС не ведется


10.11.2025   15:37


На сегодняшний день работа по привлечению грантов с различными ведомствами ЕС не ведется - это заявленная политика, что у нас не будет работы над грантами поддержки бюджета, - заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе на заседании финансово-бюджетного комитета, представляя доработанную версию проекта бюджета на 2026 год.

«Что касается грантов, объявление о грантах было сделано два года назад. В бюджете на 2025 год вы также не увидите грантов, поддерживающих бюджет. Мы над этим не работаем. На сегодняшний день работа по привлечению грантов с различными ведомствами ЕС не ведется, поскольку заявленная политика в том, что у нас не будет работы над грантами на поддержку бюджета, однако в части кредитов, сопровождаемых грантами, и на следующий год предусмотрено примерно до 50 миллионов лари. Это привязано к конкретным проектам - я имею в виду инфраструктуру, где включен также компонент грантов», - сказал Георгий Какауридзе.

Переработанная версия проекта государственного бюджета на 2026 год не изменена по сравнению с первоначальной версией. Как было заявлено на заседании комитета, это связано с тем, что готовятся изменения в бюджете 2025 года, после чего параметры бюджета на 2025 год будут уточнены, а в проекте бюджета на 2026 год будут отражены изменения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна