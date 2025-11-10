Какауридзе: Работа по привлечению грантов с различными ведомствами ЕС не ведется

На сегодняшний день работа по привлечению грантов с различными ведомствами ЕС не ведется - это заявленная политика, что у нас не будет работы над грантами поддержки бюджета, - заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе на заседании финансово-бюджетного комитета, представляя доработанную версию проекта бюджета на 2026 год.



«Что касается грантов, объявление о грантах было сделано два года назад. В бюджете на 2025 год вы также не увидите грантов, поддерживающих бюджет. Мы над этим не работаем. На сегодняшний день работа по привлечению грантов с различными ведомствами ЕС не ведется, поскольку заявленная политика в том, что у нас не будет работы над грантами на поддержку бюджета, однако в части кредитов, сопровождаемых грантами, и на следующий год предусмотрено примерно до 50 миллионов лари. Это привязано к конкретным проектам - я имею в виду инфраструктуру, где включен также компонент грантов», - сказал Георгий Какауридзе.



Переработанная версия проекта государственного бюджета на 2026 год не изменена по сравнению с первоначальной версией. Как было заявлено на заседании комитета, это связано с тем, что готовятся изменения в бюджете 2025 года, после чего параметры бюджета на 2025 год будут уточнены, а в проекте бюджета на 2026 год будут отражены изменения.





