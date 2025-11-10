Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Джапаридзе: Мы обсуждали планы «Лело» на встрече с мониторинговой группой ПАСЕ


10.11.2025   18:50


«У нас была встреча с мониторинговой группой Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая оценивает происходящие в стране процессы. Мы поговорили о деятельности коалиции «Лело — Сильная Грузия», о том, как мы участвовали в местных выборах, какие планы у нас есть, а также дали оценку прошлогодним парламентским выборам. Мы обсудили происходящее в стране», — заявил лидер «Лело» Бадри Джапаридзе.

По его словам, событий 4 октября на встрече не касались.

«Мы не разговаривали о 4 октября, они не спрашивали об этом. Мы говорили о том, что их интересовало. У меня есть много вопросов, которые я бы хотел обсудить, но их интересовала деятельность нашей партии, больше ни о ком они не спрашивали. Что касается 4 октября или других событий — информацию они получают из своих источников. Конечно, мы ещё раз подчеркнём, что смена власти в этой стране должна происходить исключительно через выборы, мы считаем необходимым участие во всех выборах. Мы говорили им о нашей позиции, а не о позиции других. Мы подтвердили, что единственный путь смены власти в стране — это выборы. Мы придерживались этой позиции, придерживаемся и будем придерживаться всегда. Задача — преодолеть нигилизм среди граждан по отношению к выборам. Каждый должен осознать, что выборы — единственный путь к смене власти. Нашим участием мы ещё раз показали, что решение участвовать в муниципальных выборах было правильным», — заявил Джапаридзе.


