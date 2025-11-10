Бокучава: На встрече с делегацией ПАСЕ обсуждались конкретные инструменты оказания давления на Иванишвили

10.11.2025 18:59





По словам председателя «Единого национального движения» Тины Бокучава, на встрече с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы были обсуждены различные вопросы, в том числе и тема запрета политических партий.



Как она отметила, на встрече также говорили о конкретных инструментах, «чтобы был задействован максимальный юридический и финансовый международный нажим на Иванишвили».



«Всем помнится последняя резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы. Эту институцию представляют именно те два докладчика, которые находятся в Грузии. Это — призыв к российскому режиму остановить репрессивные шаги и признание того, что ликвидация партий в Грузии равносильна консолидации диктатуры. Поэтому эта тема обсуждалась. Также речь шла о важности освобождения политических заключённых. Помимо доклада докладчиков, который также важен, с нашей стороны речь шла о задействовании других конкретных инструментов под «зонтиком» Совета Европы, таких как межгосударственная жалоба против режима Иванишвили в Европейский суд по правам человека, а также включение конкретных антикоррупционных механизмов, чтобы был применён максимальный юридический и финансовый международный нажим на Иванишвили для сдерживания и окончательного поражения репрессивного режима», — заявила Тина Бокучава.



На вопрос: «Не было ли вопросов по событиям 4 октября, не предоставляли ли вы информацию, осудили ли вы насилие, которое было осуществлено 4 октября?», Бокучава ответила:



«Разумеется, мы — партии, которые встретились с докладчиками, являемся партиями, выбравшими стратегию борьбы, а не сотрудничества с режимом. Соответственно, мы не участвовали 4 октября в российской спецоперации, которую режим называл местными органами самоуправления. На этом мы ещё раз особо подчеркнули внимание. О том, что эти выборы не имели никакой легитимности внутри страны, свидетельствует исторически низкая явка, самое низкое участие граждан в этих так называемых выборах со дня восстановления независимости Грузии. Это очень хорошо понимают наши международные партнёры. Именно поэтому, несмотря на большие усилия, режим не получил международного признания этих т.н выборов».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





