Новогоднюю елку установят на площади Республики

10.11.2025 19:46





Новогоднюю елку установят на площади Республики. Мэрия Тбилиси учла опыт прошлого года и приняла такое решение.



На организацию гала-концерта и Рождественской деревни на площади Орбелиани 31 декабря 2025 года планируется потратить 8,3 млн лари, сообщает Агентство государственных закупок.



Согласно документу, закупка предусматривает выплату гонораров певцам, приобретение новогодних украшений, подсветки, сцены, ледового катка, развлекательного шоу и других услуг для Рождественской деревни.



Мэрия Тбилиси планирует приобрести эту услугу упрощенным способом, без проведения тендера, для чего муниципалитет ожидает одобрения Агентства госзакупок.



Официально новогодний сезон откроется 12 декабря церемонией зажжения главной рождественской елки на площади Первой Республики.



Мероприятия продлятся с января 2026 года по 14 января, а процессы монтажа и демонтажа — с 1 декабря 2025 года по 25 января 2026 года.



Мэрия сообщает, что на площади будут размещены тематические декорации, объемные инсталляции, фотозоны, киоски, арки и украшенные рождественские елки.



Будут организованы каток, детские и выставочные павильоны, продуктовые и гастрономические зоны, а также традиционная «Рождественская ярмарка» и «Фестиваль конфет».



Запланированы концерты, театрализованные представления, электронные шоу-программы, шествия сказочных персонажей и другие развлекательные мероприятия.



На мероприятии посетители встретятся с Дедом Морозом и актерами.



Мэрия отмечает, что реализация проекта требует комплексного подхода и тесного сотрудничества с квалифицированными исполнителями, что делает необходимыми упрощенные закупки в условиях нехватки времени.



Большинство запланированных мероприятий являются авторскими работами и включают интеллектуальные услуги, которые зависят от индивидуальных дизайнерских и визуальных решений.



В рамках закупки учтены мебель, предметы декора, организация выставок и фестивалей. Согласно классификатору, объектами закупки являются мебель и конструкционные материалы, а также развлекательные, театральные и фотоуслуги.



Источник: SOVA

