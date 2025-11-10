НПО: механизмы надзора Бюро направлены против разоблачителей коррупции

Более 50 грузинских НПО заявили, что Антикоррупционное бюро преследует гражданское общество вместо того, чтобы разоблачать коррупцию.



«Грузинская мечта», указывают организации, продолжает захватывать общественные институты и государственные ресурсы, а антикоррупционные механизмы Грузии используются не для разоблачения и привлечения к ответственности высокопоставленных чиновников, причастных к коррупции, а для нанесения очередного удара по независимым организациям гражданского общества Грузии.



Согласно независимому мониторингу НПО, с 2013 года компании, связанные с высокопоставленными чиновниками «Грузинской мечты» и основателем партии Бидзиной Иванишвили, получили более 3,28 млрд лари в результате победы в государственных тендерах. В том числе в 2020-2024 годах по результатам государственных тендеров компаниям, связанным с донорами правящей партии, было выделено 1,028 млрд лари, в то время как их собственные пожертвования составили 7,7 млн лари.



НПО подчеркнули, что отчеты, представленные Антикоррупционным бюро, носят формальный характер, поскольку в них не зафиксировано ни одного случая элитной коррупции, ни факта несовместимости интересов, ни оценки конкретных сделок с недвижимостью.



«Такой подход демонстрирует, что Бюро на самом деле не выполняет превентивную или контролирующую функцию, а служит целям политического урегулирования. В результате, несмотря на то, что «Грузинская мечта» публично говорит о борьбе с коррупцией, на практике государственные ресурсы захватываются политической элитой и близким к ней бизнесом, которые обогащаются за счет прозрачности, честной конкуренции и игнорирования публичной отчетности.



В то же время государственное Антикоррупционное бюро используется в качестве инструмента для преследования независимых организаций гражданского общества. Независимым организациям гражданского общества поручено предоставлять бюро исчерпывающую информацию, включая персональные данные, о деятельности, осуществленной с 2024 года, что является беспрецедентным вмешательством в независимость гражданского сектора», — говорится в заявлении неправительственных организаций.



Указывается, что 4 сентября 2025 года Бюро начало «мониторинг» более чем 80 НПО в рамках поправок к закону «О грантах», принятых в апреле этого года. По мнению организаций, эти поправки противоречат свободе объединений, гарантированной Конституцией Грузии, и наносят неравный ущерб правам человека и организациям, работающим над демократической подотчетностью.



«Эти действия отражают растущую тенденцию, при которой захваченный государственный аппарат направлен на ограничение деятельности гражданского сектора, в то время как коррумпированные представители правительства остаются неприкосновенными. Контроль перетекает в репрессии, которые маскируют правосудие.



Такие избирательные действия ограничивают гражданские свободы, лишают организации гражданского общества возможности выражать независимое мнение или требовать от правительства ответов на коррупционные или другие преступления, которые непосредственно угрожают демократическому будущему Грузии.



Двойные стандарты «Грузинской мечты» очевидны всем. В то время как высокопоставленные чиновники «Грузинской мечты» и связанные с ними предприятия погрязли в коррупции, механизмы надзора, созданные «Грузинской мечтой», направлены только против тех, кто разоблачает коррупцию.



Это не антикоррупционная политика — это схема защиты коррупции и коррупционных механизмов, которая преследует независимый гражданский сектор, обвиняемый в коррупции», — заявляет более 50-ти НПО.



