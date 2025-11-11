Папуашвили встретился с содокладчиками мониторингового комитета ПАСЕ

11.11.2025 15:55





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с содокладчиками мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Эдит Эстрелла и Сабиной Чудич.



Как пишет Папуашвили в соцсети, на встрече он заявил, что нет никаких доказательств и наглядных подтверждений т.н. фальсификации парламентских выборов 2024 года, «поэтому было непонятно, на каком основании Парламентская ассамблея требовала в резолюции, принятой в начале года, проведения досрочных выборов в Грузии».



«Встретился с содокладчиками комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Эдит Эстрелла и Сабиной Чудич.



Я приветствовал возможность встречи с содокладчиками.



Отметил, что проведением в октябре местных выборов в Грузии закрылся очередной избирательный цикл, и в течение следующих трёх лет продолжится активная работа по ряду направлений, включая важные законодательные и институциональные реформы.



Я заявил, что по-прежнему не существует никаких документов или наглядных доказательств т.н. фальсификации парламентских выборов 2024 года, поэтому было непонятно, на каком основании ПА требовала резолюцией, принятой в начале года, проведения в Грузии внеочередных выборов, что привело к приостановке работы парламентской делегации Грузии в ПАСЕ.



Я отметил, что местные выборы проводились в тех же условиях, что и парламентские, однако две оппозиционные партии прекратили бойкот и приняли участие в выборах. Этот факт также не прямо подтверждает, что в отношении парламентских выборов в прошлом году распространялись преднамеренно ложные обвинения.



Мы обсудили и законодательство, принятое парламентом Грузии. Я предоставил содокладчикам детальную информацию о внесённых в законодательство изменениях. Отметил, что законы, в отношении которых делаются критические заявления, рассматриваются Конституционным судом Грузии и Европейским судом по правам человека, поэтому вместо политических оценок всем следует дождаться решений судов.



Разговор также коснулся планов Грузии на пути к членству в Евросоюзе. Я подтвердил, что работа будет продолжена в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации.



На встрече также обсуждался вопрос подачи большинством иска в Конституционный суд касательно неконституционности трёх оппозиционных партий.



Отметил, что Грузия остаётся верным членом Совета Европы и Парламентской ассамблеи. Я подчеркнул важность уважения ассамблеей принципов суверенитета, демократии, верховенства закона и защиты прав человека», - пишет Папуашвили.



Для справки, делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вчера встретилась с представителями оппозиции, НПО и медиа-экспертами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





