Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия избрана страной-кандидатом на членство в Исполнительном совете Всемирной организации здравоохранения


12.11.2025   11:33


Грузию избрали кандидатом на должность члена Исполнительного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии.

Согласно информации ведомства, в процедуре голосования участвовали представители 53 государств — членов организации. Среди конкурентов была и Российская Федерация.

«Во время голосования большинство отдало свой голос в пользу Грузии. От имени страны на указанную должность выдвинута кандидатура первого заместителя министра здравоохранения Ираклия Сасания», — говорится в сообщении.

Выборы прошли в Копенгагене в рамках 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, где Грузия была названа кандидатом в результате тайного голосования.

Представление номинированных кандидатов состоится на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2026 года, где пройдёт процедура окончательного утверждения кандидатов в Исполнительный совет.

Как отмечается, на этапе подготовки к выдвижению грузинской кандидатуры активное участие принимало Министерство иностранных дел страны.

Члены Исполнительного совета ВОЗ избираются сроком на три года. Основные функции совета — реализация решений и политики Всемирной ассамблеи здравоохранения, консультирование и содействие её деятельности в целом.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна