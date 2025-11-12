Грузия избрана страной-кандидатом на членство в Исполнительном совете Всемирной организации здравоохранения

Грузию избрали кандидатом на должность члена Исполнительного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии.



Согласно информации ведомства, в процедуре голосования участвовали представители 53 государств — членов организации. Среди конкурентов была и Российская Федерация.



«Во время голосования большинство отдало свой голос в пользу Грузии. От имени страны на указанную должность выдвинута кандидатура первого заместителя министра здравоохранения Ираклия Сасания», — говорится в сообщении.



Выборы прошли в Копенгагене в рамках 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, где Грузия была названа кандидатом в результате тайного голосования.



Представление номинированных кандидатов состоится на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2026 года, где пройдёт процедура окончательного утверждения кандидатов в Исполнительный совет.



Как отмечается, на этапе подготовки к выдвижению грузинской кандидатуры активное участие принимало Министерство иностранных дел страны.



Члены Исполнительного совета ВОЗ избираются сроком на три года. Основные функции совета — реализация решений и политики Всемирной ассамблеи здравоохранения, консультирование и содействие её деятельности в целом.







