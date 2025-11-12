|
Папуашвили: Европейские ценности — это диалог, а не конфронтация, разговор, а не директивы
12.11.2025 14:32
«Сегодня Брюссель утратил связь с ценностями, результатом чего является конфронтационный тон, атаки и риторика, которые мы слышим в адрес грузинского народа», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, вместо диалога Брюссель выбирает конфронтацию.
«Пресс-секретарь ещё раз подтвердил, что процесс был приостановлен самим Брюсселем в июне 2024 года. Они собственными словами признали, насколько дезинформационным и ложным был распространяемый нарратив о том, будто процесс интеграции остановило правительство Грузии. Это ещё одно доказательство, фактически признание, что вместо диалога Брюссель выбирает конфронтацию, что является очередным признаком отхода от европейских ценностей.
Как мы, грузины, понимаем и разделяем, европейская ценность — это диалог, а не конфронтация, разговор, а не директивы, осознание интересов других, а не навязывание указаний. К сожалению, сегодня Брюссель отходит от этих ценностей, и результатом этого является именно тот конфронтационный тон, атаки и риторика, которые мы слышим в адрес грузинского народа», — заявил Шалва Папуашвили.
