Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: Европейские ценности — это диалог, а не конфронтация, разговор, а не директивы


12.11.2025   14:32


«Сегодня Брюссель утратил связь с ценностями, результатом чего является конфронтационный тон, атаки и риторика, которые мы слышим в адрес грузинского народа», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, вместо диалога Брюссель выбирает конфронтацию.

«Пресс-секретарь ещё раз подтвердил, что процесс был приостановлен самим Брюсселем в июне 2024 года. Они собственными словами признали, насколько дезинформационным и ложным был распространяемый нарратив о том, будто процесс интеграции остановило правительство Грузии. Это ещё одно доказательство, фактически признание, что вместо диалога Брюссель выбирает конфронтацию, что является очередным признаком отхода от европейских ценностей.

Как мы, грузины, понимаем и разделяем, европейская ценность — это диалог, а не конфронтация, разговор, а не директивы, осознание интересов других, а не навязывание указаний. К сожалению, сегодня Брюссель отходит от этих ценностей, и результатом этого является именно тот конфронтационный тон, атаки и риторика, которые мы слышим в адрес грузинского народа», — заявил Шалва Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна