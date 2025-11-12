В декабре Еврокомиссия опубликует отчет о либерализации визового режима для Грузии

На вопрос о внесении изменений в механизм визовой либерализации Герчинский ответил, что «это вопрос, который часто задают, я стараюсь на него не отвечать и не хочу вдаваться в спекуляции».



На вопрос о внесении изменений в механизм визовой либерализации Герчинский ответил, что «это вопрос, который часто задают, я стараюсь на него не отвечать и не хочу вдаваться в спекуляции».



«Существует новый механизм, который касается не только Грузии, но и всех стран, пользующихся безвизовым режимом с ЕС. В декабре Еврокомиссия опубликует отчёт по визовой либерализации, в том числе для Грузии, и этот отчёт направят странам-членам ЕС. После этого его рассмотрят страны-члены и примут решение. Я не хочу спекулировать о том, какое решение примут страны-члены», — сказал посол ЕС.



По его словам, Еврокомиссия запросила у грузинских властей пояснения по выполнению рекомендаций, данных в предыдущем отчёте.



«Еврокомиссия получила ответ. Насколько я понимаю, этот ответ не является удовлетворительным, и на его основе будет подготовлен новый отчёт по визовой либерализации, который будет опубликован в декабре. Его направят странам-членам ЕС, и решение примут они», — отметил Павел Герчинский.





