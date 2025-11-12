Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Павел Герчинский: Я пришёл отдать честь всем грузинским дипломатам, которые служат своей стране


12.11.2025   16:24


«По приглашению министра иностранных дел Грузии я нахожусь здесь, чтобы отметить День дипломата. Я дипломат уже почти 30 лет, и за время своей дипломатической карьеры я встречал многих выдающихся и блестящих грузинских дипломатов», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

По его словам, грузинские дипломаты всегда были преданными своей стране, представляли Грузию и боролись за её независимость, суверенитет и территориальную целостность.

«К сожалению, многих этих выдающихся дипломатов уволили или вынудили уйти в отставку. Я пришёл сюда, чтобы отдать честь всем грузинским дипломатам, которые служат своей стране», — отметил посол.


