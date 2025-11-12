|
Кобахидзе: Наша страна сегодня является ведущим государством в регионе по стабильности и прогрессу
12.11.2025 16:31
«Благодаря продуманной и принципиальной внешней политике Грузии, наша страна сегодня является ведущим государством в регионе с точки зрения стабильности и прогресса, и в этом особая заслуга грузинских дипломатов», — заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе во время выступления на мероприятии, посвящённом Дню дипломата.
Глава правительства поздравил дипломатов с профессиональным праздником и поблагодарил их за верную службу и профессионализм, направленные на защиту интересов страны, внешнеполитических приоритетов и укрепление суверенитета Грузии.
«Отмечать День дипломата стало уже традицией, и символично, что этот день связан с именем выдающегося грузинского мыслителя и общественного деятеля Сулхан-Саба Орбелиани, чья деятельность заложила основу грузинской дипломатии. В этом году мероприятие посвящено памяти министра иностранных дел Первой республики и выдающегося дипломата Акакий Чхенкели.
Важно, чтобы грузинские дипломаты продолжали достойно служить, следуя примеру этих деятелей, защищали интересы Грузии, отстаивали суверенитет страны и укрепляли позиции Грузии на международной арене. Главным приоритетом правительства Грузии было и остаётся деоккупация, мирное восстановление территориальной целостности, мир и развитие. Это является ответом на все вызовы, стоящие перед нашим государством.
За последние пять лет, и особенно за последние три года, наша страна столкнулась с многочисленными вызовами, и в этой ситуации роль грузинских дипломатов была особенно важной. Мы гордимся тем, что за эти годы грузинский дипломатический корпус и Министерство иностранных дел Грузии принципиально и с гордостью служили национальным интересам страны, и каждому послу, каждому сотруднику МИД хочу выразить особую благодарность за это.
Ещё раз поздравляю наш дипломатический корпус с профессиональным праздником, благодарю вас и желаю успехов в вашей очень ответственной деятельности», — заявил премьер-министр.
