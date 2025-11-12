|
Кавелашвили: Миссия грузинских дипломатов — заявлять, что Грузия не откажется от суверенитета
12.11.2025 17:41
Михаил Кавелашвили заявил, что сегодня голоса грузинских дипломатов должны быть громко слышны на международной арене — то, что Грузия никогда не откажется от своего суверенитета и выбора жить в свободном, демократическом и мирном государстве.
Об этом Кавелашвили заявил, выступая на мероприятии, посвященном Дню дипломата, добавив, что роль дипломатов в защите национальных интересов на международной арене особенно велика.
Он отметил, что грузинские дипломаты — люди, которые защищают и укрепляют позиции Грузии на международной арене, «доказывая всем, что мы — достойная нация, обладающая небольшой, но великой историей, культурой и традициями».
«Учитывая сегодняшнюю сложную геополитическую ситуацию, ваш профессионализм и безусловная преданность Родине особенно важны для каждого грузина. Ваша роль в защите суверенитета нашей страны и поддержании мира велика. Кроме того, ваша деятельность стратегически важна с точки зрения экономических и культурных связей Грузии с разными странами», — заявил Кавелашвили.
