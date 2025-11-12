Кобахидзе встретился с новым представителем Грузии в НАТО и новым послом Грузии в Катаре

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе встретился с представителем Грузии в НАТО Ираклием Берая и чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Государстве Катар Варламом Авалиани.



Глава правительства поздравил дипломатов с назначением на должности и пожелал им успехов.



Иракли Берая на протяжении многих лет был председателем комитета парламента Грузии по вопросам обороны и безопасности, а также комитета по внешним связям, а также руководителем парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО. В разные периоды он занимал должности директора Национального инвестиционного агентства Министерства экономики и устойчивого развития, а также директора Агентства реформ и развития Министерства внутренних дел.



Варлам Авалиани в 2021–2025 годах был генеральным директором медиахолдинга, объединяющего телеканал «Рустави 2» и несколько медиаплатформ, а в 2019–2021 годах — исполнительным директором «Студии Маэстро». В 2014–2018 годах он работал консультантом по коммуникациям в консалтинговых компаниях, а в 2012–2014 годах занимал должности советника и заместителя министра обороны Грузии. С 1999 по 2013 год Варлам Авалиани работал журналистом в различных телевизионных компаниях.





