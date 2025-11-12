Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посол ЕС: если Грузия серьезно настроена на членство в ЕС, то надо срочно изменить курс


12.11.2025   19:03


Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский отметил, что пытается говорить с властями Грузии.

На вопрос, поддерживает ли он контакты с грузинскими властями, Павел Герчинский ответил, что «как посол ЕС в Грузии, он обязан иметь открытые каналы связи со всеми».

«Конечно, я пытаюсь поговорить с властями. Мы также поддерживаем контакты с оппозицией, гражданским обществом…это ясно из отчета о расширении, опубликованного Европейской комиссией ровно неделю назад.

Что касается стремления Грузии вступить в ЕС, то отчет является разрушительным. В отчете четко указано, что Грузия сейчас находится дальше от ЕС, чем два года назад, когда ей был предоставлен статус кандидата. Правительство Грузии должно изменить курс и вернуться на путь европейской интеграции», — сказал Герчинский.

Он также прокомментировал вопрос относительно заявления правительства Грузии о том, что «процесс вступления Грузии в Европейский союз был приостановлен не ими, а Европейским союзом».

«Грузинские власти решили подать заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года. Именно Европейский союз предоставил Грузии статус страны-кандидата в декабре 2023 года. Принятие решений о собственном законодательстве — это дело Грузии. Она может принимать любые законы, какие захочет.

Но моя роль и роль ЕС заключается в том, чтобы указывать грузинам, какие законы не соответствуют требованиям ЕС.

Весной 2024 года мы ясно и громко заявили, что не должны принимать закон об иностранных агентах, потому что это будет иметь последствия.

Действительно, в июне 2024 года, после принятия этого закона парламентом Грузии, Совет Европы решил де-факто приостановить процесс вступления Грузии в ЕС и попросил грузинское правительство изменить свой курс.

Я рад и считаю позитивным тот факт, что некоторые грузинские парламентарии наконец-то ознакомились с выводами Европейского совета в июне 2024 года, но проблема в том, что им потребовалось 18 месяцев, чтобы осознать, что их действия будут иметь последствия», — отметил он.

Герчинский добавил: «Выводы Европейского совета за июнь 2024 года стали первым отрезвляющим сигналом».

«На прошлой неделе мы получили отчет о расширении, который, вероятно, является последним отрезвляющим сигналом. Отчет был сокрушительным.

Я надеюсь, что грузинским парламентариям потребуется менее 18 месяцев, чтобы изучить его и действовать, потому что если Грузия и грузинское правительство серьезно настроены на членство в ЕС, то они должны срочно изменить курс и вернуться на путь интеграции в ЕС», — заключил Герчинский.


Источник: SOVA
