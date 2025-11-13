Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министр здравоохранения прокомментировал перевод Саакашвили в тюрьму


13.11.2025   12:19


Человек, у которого нет проблемы со здоровьем и который должен отбывать наказание, да, он должен находиться в тюремном учреждении, как это происходит в случае всех остальных заключенных, - так министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе откликается на факт возвращения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники «Вивамед» в пенитенциарное учреждение № 12.

Как отмечает Сарджвеладзе, этот факт - «абсолютно нормальное решение».

«В связи с этим никто не сможет привести противоположный аргумент, почему это решение не должно было быть принято и выполнено. Я думаю, что это абсолютно нормальное решение: человек, у которого нет проблемы со здоровьем и который должен отбывать наказание, да, он должен находиться в тюремном учреждении, как это происходит в случае всех остальных заключённых», - заявил министр здравоохранения.

Напомним, третий президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из клиники «Вивамед» в пенитенциарное учреждениеN12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях. Как говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы, поскольку состояние здоровья Михаила Саакашвили «удовлетворительное, и он больше не нуждается в стационарном лечении», он был выписан из клиники.


