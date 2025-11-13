Министр здравоохранения прокомментировал перевод Саакашвили в тюрьму

13.11.2025 12:19





Человек, у которого нет проблемы со здоровьем и который должен отбывать наказание, да, он должен находиться в тюремном учреждении, как это происходит в случае всех остальных заключенных, - так министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе откликается на факт возвращения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники «Вивамед» в пенитенциарное учреждение № 12.



Как отмечает Сарджвеладзе, этот факт - «абсолютно нормальное решение».



«В связи с этим никто не сможет привести противоположный аргумент, почему это решение не должно было быть принято и выполнено. Я думаю, что это абсолютно нормальное решение: человек, у которого нет проблемы со здоровьем и который должен отбывать наказание, да, он должен находиться в тюремном учреждении, как это происходит в случае всех остальных заключённых», - заявил министр здравоохранения.



Напомним, третий президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из клиники «Вивамед» в пенитенциарное учреждениеN12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях. Как говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы, поскольку состояние здоровья Михаила Саакашвили «удовлетворительное, и он больше не нуждается в стационарном лечении», он был выписан из клиники.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





