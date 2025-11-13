Председатель ЕНД: Главным соперником и личным врагом Иванишвили остаётся Михаил Саакашвили

«Через 13 лет главным соперником и личным врагом Иванишвили остаётся Михаил Саакашвили – это отчаянная попытка Иванишвили привлечь внимание Запада и США», — так председатель «Национального движения» Тина Бокучава комментирует перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники в пенитенциарное учреждение.



«Это связано с тем, что президент Саакашвили был и остаётся врагом №1 Владимира Путина, не только в Грузии, но и во всём регионе, теперь уже вместе с президентом Зеленским. Они не сдались врагу и боролись за сохранение своей государственности. Именно это – первая цель таких действий.



Вторая причина – отчаянная попытка Иванишвили привлечь внимание Запада, особенно США. Помните, в Конгрессе США его называли «несостоявшимся, слабым диктатором». Теперь, консолидируя диктатуру, он пытается доказать Западу, что диктатура в Грузии состоялась, а он сам стал диктатором. Он хочет говорить с Западом и США на равных, хотя бы в статусе диктатора.



Меня поражает, что человек, всю жизнь занимавшийся подсчётом денег, не осознаёт, в отличие от Лукашенко, его личные финансы, как и финансы страны, полностью зависят от Запада. Поэтому Иванишвили никогда не сможет иметь такую переговорную позицию с Западом и США, какую имеет Лукашенко или, возможно, в будущем будет иметь Путин.



Нашим ответом на эти отчаянные шаги и консолидацию диктатуры должна быть борьба, ещё больше единства и консолидации. Мы должны бороться за нашу страну, за её победу, за правду, которая на нашей стороне, за мир, столь необходимый нашей стране и нашим семьям. И, конечно, за освобождение политзаключённых, в том числе президента Михаила Саакашвили, и возвращение страны на путь евроатлантической интеграции. Победа несомненна, и она обязательно придёт…



О решении о переводе никто не был осведомлён. При каких обстоятельствах самому президенту сообщили об этом решении или как именно состоялся его перевод, естественно, мы пока не знаем. Только сейчас к нему смог попасть адвокат. Это, конечно, грубое процессуальное нарушение – когда о таких решениях не уведомляют ни адвоката, ни членов семьи. Но в условиях диктатуры говорить о процессуальных нарушениях уже не имеет смысла…



Вы знаете, что после 50-дневной голодовки его здоровью был нанесён серьёзный ущерб, и, согласно международным данным, он стал жертвой отравления со стороны режима. Поэтому, естественно, для него было бы значительно безопаснее находиться под медицинским наблюдением», — заявила Тина Бокучава.



Напомним, 12 ноября Специальная пенитенциарная служба сообщила о переводе Михаила Саакашвили в пенитенциарное учреждение №12.



13 ноября адвокаты посетили третьего президента Грузии в исправительном учреждении.





