Шарашидзе: Перевод Михаила Саакашвили в тюрьму связан с перекрытием темы предъявления вины Георгию Гахария

«Состояние Михаила Саакашвили в течение последних двух лет стабильно удовлетворительное, и «Грузинская мечта» должна объяснить, почему его перевели именно вчера», — заявил член партии «За Грузию» Георгий Шарашидзе.



По его словам, этот шаг связан с попыткой властей отвлечь внимание от предъявления обвинения Георгию Гахария.



«Мы не требовали перевода Михаила Саакашвили в тюрьму потому, что хотели, чтобы кто-то находился за решёткой. Мы требовали этого потому, что справедливость должна быть единой для всех, и все заключённые должны находиться в равных условиях. У меня возникает вопрос к »Мечте»: если они решили перевести Саакашвили из клиники в тюрьму якобы потому, что его состояние здоровья улучшилось, то оно улучшилось вчера? Через четыре часа после предъявления обвинения Георгию Гахария? До этого Саакашвили чувствовал себя хуже? Год назад ему было хуже?



Состояние Михаила Саакашвили на протяжении последних двух лет стабильно удовлетворительное, и »Мечта» должна ответить, почему перевод состоялся именно вчера. Это связано с попыткой перекрыть информационно обвинение против Гахария. »Мечта» прекрасно знает, что то обвинение, которое предъявили Гахария, настолько абсурдно — особенно по эпизоду Чорчана, — что даже среди их собственных избирателей, несмотря на яростную пропаганду, им не удаётся донести эту информацию должным образом. Поэтому, вероятно, им понадобилось отвлечь внимание, и они сделали это этой темой, чтобы сделать менее актуальным вопрос абсурдного обвинения против Георгия Гахария.



В противном случае я не могу объяснить, как состояние здоровья Михаила Саакашвили могло улучшиться именно вчера. Это лишь версия, я не утверждаю это как факт, но очевидно, что такие совпадения случайными не бывают», — заявил Георгий Шарашидзе.





