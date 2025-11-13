Посол ЕС: Украина и Молдова опережают Грузию, которая дальше от ЕС, чем при получении статуса кандидата

13.11.2025 15:22





Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил 12 ноября, что Украина и Молдова значительно опережают Грузию, которая сейчас находится дальше от ЕС, чем в 2023 году, когда страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.



Герчинский также опроверг заявления правящей «Грузинской мечты» о том, что это не они, а сам Евросоюз остановил процесс вступления Грузии в альянс. «Именно лидеры «Грузинской мечты» остановили процесс евроинтеграции страны«, — подчеркнул он.





Заявление посла ЕС в Грузии Павла Герчинского

«На пути к расширению Украина и Молдова гораздо более значительно продвинулись вперед, чем Грузия. В случае с Украиной это происходит, несмотря на жестокую агрессивную войну. Украинский народ противостоит российской агрессии и одновременно проводит очень сложные реформы.



Молдова противостоит гибридным атакам со стороны России. Несмотря на такие мощные атаки со стороны Москвы, жители Молдовы недавно проголосовали за Европу на парламентских выборах.



И Украина, и Молдова находятся на пути к скорому вступлению в Европейский союз. К сожалению, в случае с Грузией мы видим обратную ситуацию.



Спустя два года после получения статуса кандидата Грузия еще дальше от ЕС, чем была в 2023 году.



Это ясно из доклада о расширении, опубликованного Европейской комиссией ровно неделю назад. В отношении стремления Грузии к членству в ЕС доклад разрушителен.



В нем четко сказано, что Грузия сейчас дальше от ЕС, чем два года назад, когда ей был предоставлен статус кандидата. Правительство Грузии должно изменить курс и вернуться на путь европейской интеграции.



Именно правительство «Грузинской мечты» приняло решение подать заявку на членство в ЕС в марте 2022 года. Европейский союз предоставил Грузии статус страны-кандидата в декабре 2023 года.



Грузия, конечно, имеет право самостоятельно принимать решения относительно своего законодательства. Она может принять любой закон, какой пожелает. Но моя задача и задача Европейского союза — указать «Грузинской мечте» и жителям страны, какие законы не соответствуют законам ЕС.



Весной 2024 года мы четко и громко заявили, что не рекомендуем принимать закон «об иностранных агентах», и это повлечет за собой негативные последствия. В итоге в июне 2024 года, после того как парламент все же принял этот закон, Европейский совет принял решение де-факто приостановить процесс вступления Грузии в ЕС и потребовал от правительства Грузии изменить курс.



Я рад и считаю позитивным тот факт, что некоторые грузинские парламентарии наконец-то ознакомились с выводами Европейского совета от июня 2024 года. Но проблема в том, что им потребовалось 18 месяцев, чтобы осознать, что их действия будут иметь последствия.



На прошлой неделе мы получили доклад о расширении, который, вероятно, стал последним тревожным сигналом. Доклад был сокрушительным. Я надеюсь, что грузинским парламентариям потребуется меньше 18 месяцев, чтобы изучить его и принять меры.



Если Грузия и грузинские власти серьезно настроены на вступление в ЕС, им необходимо срочно изменить курс и вернуться на путь евроинтеграции.



Европейская комиссия обратилась к грузинским властям с просьбой разъяснить ход выполнения рекомендаций из последнего доклада о визах. Ответ, который она получила, был неудовлетворительным.



На основании этого ответа в декабре 2025 года будет опубликован новый доклад о механизме приостановления действия виз. Он будет передан государствам-членам, и государства-члены примут решение».





Рикард Йозвяк, редактор Европейского бюро Радио Свобода, написал, что «послы ЕС дали зеленый свет упрощению процедуры приостановления визового режима».



По его информации, министры иностранных дел стран-членов ЕС подпишут соглашение 17 ноября, и оно вступит в силу в декабре 2025 года.



«Возможно, вскоре оно будет использовано против некоторых владельцев грузинских паспортов», — пишет Йозвяк.



7 октября Европейский парламент поддержал упрощение механизма приостановления визового режима.





