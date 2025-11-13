Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Грузию с официальным визитом

13 ноября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян прибудет в Грузию с официальным визитом. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.



По данным ведомства, в рамках визита состоится встреча министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.



Будут обсуждаться стратегические партнерские отношения и вопросы регионального сотрудничества. После встречи министры иностранных дел двух стран сделают заявления для прессы.



«Арарат Мирзоян проведет встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Министр иностранных дел Армении возложит венок к Мемориалу героям, павшим за единство Грузии», - говорится в информации.





