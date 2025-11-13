Лидеру партии «Гахария за Грузию» заочно избрано заключение.

13.11.2025 20:07





В качестве меры пресечения по т.н. эпизоду Чорчана бывшему премьер-министру и лидеру партии «Гахария за Грузию» Георгию Гахария заочно избрано заключение.



Решение огласил судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе, удовлетворив соответствующее ходатайство прокуратуры.



По мнению прокуратуры, существует риск совершения Георгием Гахария нового преступления, того, что он может повлиять на свидетелей, а также скрыться.



Что касается стороны защиты, то адвокаты бывшего премьера заявили об отсутствии оснований для избрания меры пресечения по данному делу и ходатайствовали оставить Гахария без меры пресечения.



Как заявил правозащитник Бердия Сичинава, обвинение предъявлено не Георгию Гахария, а Грузии.



«О каком новом преступлении может идти речь, если старого не существует?» - заявил он.



Кроме того, Сичинава заявил, что это дело является политическим и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили анонсировал политическое преследование Георгия Гахария в прямом эфире.



Сам обвиняемый Георгий Гахария на процессе не присутствовал.



Что касается обвинения, предъявленного Гахария по второму делу, связанному с разгоном акции 20 июня, суд обсудит меру пресечения сегодня в 20:00.





