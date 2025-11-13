Саакашвили просит Зеленского включить его в список гражданских военнопленных

13.11.2025 20:10





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских военнопленных — соответствующее обращение Саакашвили опубликовал на своей официальной странице в «Фейсбуке».



«Стараюсь не беспокоить вас своими вопросами, поскольку у вас и так много работы. Благодарен вам за поддержку и за то, что чувствую постоянное внимание со стороны Министерства иностранных дел Украины, Верховной Рады, вашей администрации и комиссара по правам человека. Но сейчас вынужден обратиться, потому что вчера меня снова перевели из тюремной больницы, где я лечился от тяжёлого отравления, обратно в тюрьму — к тем же сотрудникам, которые меня отравили. Моё отравление в марте 2022 года произошло после начала полномасштабной войны. Моё отравление подтвердили американские и немецкие лаборатории. С самого начала Путин преследовал меня из мести, а Медведев и Лавров не раз хвастались моим заключением.



Изначально меня задержали по полностью сфабрикованному делу, и тогдашний премьер-министр Грузии прямо заявил, что это дело связано с моей деятельностью в Украине. В новом уголовном деле, возбужденном в отношении меня недавно, мне вменяют, вместе с другими, диверсию в пользу враждебного иностранного государства. В материалах дела приведены ваши заявления, а также заявления Михаила Подоляка. То есть нелегитимная власть Грузии открыто объявляет Украину враждебным иностранным государством. И это неудивительно: с начала этой крупной войны российский олигарх Иванишвили и его приспешники открыто встали на сторону России.



В этом контексте совершенно ясно, что моё преследование и моя судьба связаны с войной. Я — гражданин Украины и председатель Исполнительного комитета Совета по национальным реформам, где мне была честь работать под вашим руководством. Хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, — как бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации и председателя Исполнительного комитета Совета по национальным реформам, который незаконно удерживается пророссийским режимом Грузии, — включить меня в список гражданских военнопленных с соответствующими правовыми последствиями.



Я знаю, что украинцы не оставляют своих людей, и надеюсь на вас», — пишет Михаил Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





