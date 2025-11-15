«Коалиция за перемены» призывает международных партнеров ввести санкции в отношении Иванишвили

15.11.2025 13:39





Коалиция за перемены призывает партнеров – ЕС, Великобританию и США – [ввести] персональные санкции в отношении Бидзины Иванишвили, т.н. премьер-министра Ираклия Кобахидзе и всех де-факто официальных лиц; приостановить всякую политическую и финансовую включенность с режимом и принять MEGOBARI Act в Сенате США, а также признать грузинскую демократическую оппозицию, гражданское общество и президента Саломе Зурабишвили легитимными представителями европейской воли грузинского народа, – с этим призывом три политических объединения, «Коалиция за перемены», обращаются к европейским партнерам.



«Мы, лидеры коалиции, поддерживающей проевропейскую и евроатлантическую интеграцию, пишем вам в решающий для нашей страны момент - когда режим Иванишвили объявляет врагами государства защитников демократии в Грузии и силы, верные нашим общим трансатлантическим ценностям.



Сегодня практически всех проевропейских политических лидеров в Грузии обвиняют в «саботаже» против государства. В последние дни Служба государственной безопасности, прокуратура и Министерство ВД совместно начали производство уголовных дел против почти всех основных политических лидеров и оппозиционных фигур.



Это внутренней пропагандой представлено как «защита суверенитета», реально же является атакой на европейское будущее Грузии. Сегодня, когда режим «Грузинской мечты» пытается запретить основные проевропейские политические силы - «Ахали», «Единое национальное движение» и «Лело», а государственные институты в руках российского олигарха Бидзины Иванишвили превращены в инструмент репрессий, Грузия стоит не только перед политическим кризисом внутри страны, но и перед тяжелейшим моральным вызовом для всего демократического мира.



Призываем наших партнёров - ЕС, Великобританию и США предпринять решительные шаги в соответствии с демократическими ценностями и международными обязательствами.



Время символических действий прошло. Сейчас под угрозой надежность самой свободы.



Именно поэтому мы призываем:



1 Ввести персональные санкции в отношении Бидзины Иванишвили, т.н. премьер-министра Ираклия Кобахидзе и всех де-факто официальных лиц, ответственных за политические преследования, судебные манипуляции и сотрудничество с Россией.



2 Принять MEGOBARI Act в Сенате США - как мощный сигнал поддержки проевропейских и евроатлантических устремлений грузинского народа.



3 Прекратить любое политическое и финансовое взаимодействие с режимом до тех пор, пока не будут освобождены политические заключенные, не прекратятся репрессии и не будет восстановлен конституционный порядок.



4 Признать демократическую оппозицию Грузии, гражданское общество и президента Саломе Зурабишвили легитимными представителями европейской воли грузинского народа.



Место Грузии в Европе, но Европа не может открыть двери управляемой Россией автократии. То, что происходит сегодня в Тбилиси, завтра окажет влияние далеко за его пределами. Судьба свободы в Черноморском регионе и моральная сила демократического мира сейчас зависят от того, защитим ли мы наши общие принципы с той решимостью, которой они заслуживают.



С глубоким уважением, Коалиция за перемены «Ахали», «Гирчи - Больше свободы», «Дроа», - говорится в обращении к западным партнерам.





