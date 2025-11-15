Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Минобразования продолжит грантовую программы повышения квалификации за рубежом


15.11.2025   23:37


Государственная грантовая программа «Поддержка повышения квалификации за рубежом», предоставляющая лицам, работающим в государственных учреждениях и бюджетных организациях Грузии, возможность получить государственный грант для повышения квалификации и профессионального развития за рубежом, будет вновь продолжена в 2026 году.

Информацию распространило Министерство образования, науки и молодёжи Грузии.


