Минобразования продолжит грантовую программы повышения квалификации за рубежом

15.11.2025 23:37





Государственная грантовая программа «Поддержка повышения квалификации за рубежом», предоставляющая лицам, работающим в государственных учреждениях и бюджетных организациях Грузии, возможность получить государственный грант для повышения квалификации и профессионального развития за рубежом, будет вновь продолжена в 2026 году.



Информацию распространило Министерство образования, науки и молодёжи Грузии.







