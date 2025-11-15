|
|
|
Минобразования продолжит грантовую программы повышения квалификации за рубежом
15.11.2025 23:37
Государственная грантовая программа «Поддержка повышения квалификации за рубежом», предоставляющая лицам, работающим в государственных учреждениях и бюджетных организациях Грузии, возможность получить государственный грант для повышения квалификации и профессионального развития за рубежом, будет вновь продолжена в 2026 году.
Информацию распространило Министерство образования, науки и молодёжи Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна