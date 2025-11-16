Кобахидзе: Полностью защитим национальные и демографические интересы Грузии

16.11.2025 12:40





Власть полностью обеспечит национальные и демографические интересы Грузии, и только при этом условии будут реализованы все проекты, которые принесут экономический прогресс Грузии и больше благосостояния населению нашей страны, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, правительство готово ответить на все вопросы, касающиеся принципиальных положений соглашения, подписанного с компанией Eagle Hills, а генеральный план строительства будет принят прозрачно, в соответствии с процедурами, предусмотренными законом.



«Что касается придания контракту статуса коммерческой тайны, то этот факт основан, с одной стороны, на законодательстве Грузии, а с другой – на международной практике. Государству нечего скрывать от своих граждан, и оно готово ответить на все вопросы, связанные с договором. Однако в интересах любой коммерческой компании хранить детали контракта в тайне, чтобы иметь больше свободы в будущем при ведении переговоров с другими потенциальными партнерами. Это и есть единственная причина, из-за которой контракту присвоен статус коммерческой тайны. Когда все это понимает бизнесмен, являющийся лидером какой-либо партии, а его партия всё равно продолжает спекулировать на этой теме, невозможно не вспомнить, насколько тяжела доля иностранного агента. Ещё раз повторю, что мы готовы ответить на любые вопросы по всем принципиальным пунктам соглашения. Что касается генерального плана строительства, он будет утвержден Министерством экономики и соответствующими муниципалитетами в условиях прозрачности, в соответствии со всеми стандартными процедурами, предусмотренными законом.



Хочу напомнить вам о фейковой ксенофобской кампании трехлетней давности о якобы «русификации» Грузии и подрыве национальной безопасности. Тогда мы говорили населению, что всё находится под контролем государства, и заверили, что никакой «русификации» Грузии не произойдёт и что национальным интересам страны ничего не будет угрожать. Сегодня, спустя три года, все видят, что ложная тревога иностранных агентов, которой они тогда ввели в заблуждение немало честных граждан, не имела под собой никаких оснований, и правительство добросовестно выполнило своё обещание.



И сегодня мы обещаем нашим согражданам тоже самое. Власть полностью обеспечит национальные и демографические интересы Грузии, и только при этом условии будут реализованы все проекты, которые принесут экономический прогресс Грузии и больше благосостояния населению нашей страны», — заявил премьер-министр.







