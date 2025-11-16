Система отопления включена во всех пенитенциарных учреждениях

Система отопления включена во всех пенитенциарных учреждениях и функционирует исправно. Об этом говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.



СПС реагирует на сюжет, показанный в программе «Субботний выпуск» телеканала «ТВ Пирвели», целью которого, по мнению СПС, является предоставление общественности информации, не соответствующей действительности, о ситуации в пенитенциарных учреждениях.



«Специальная пенитенциарная служба разъясняет, что на сегодняшний день во всех пенитенциарных учреждениях включена система отопления, которая функционирует исправно и не имеет проблем.



Кроме того, в отношении информации, распространенной в письме осужденного Резо Кикнадзе, о том, что осужденному Ираклию Надирадзе стало плохо в камере, хотели бы уточнить, что медицинская помощь доступна круглосуточно в любом пенитенциарном учреждении; осужденный Ираклий Надирадзе не обращался к медицинскому персоналу по поводу своего недомогания, и, соответственно, такой факт не зафиксирован, что является очередной ложной информацией, распространенной вышеупомянутой телекомпанией, целью которой является введение общественности в заблуждение.



Дополнительно отметим, что Каждому обвиняемому/осужденному, содержащемуся во всех пенитенциарных учреждениях, обеспечивается медицинское обслуживание в соответствии с требованиями к медицинскому обслуживанию, установленными в стране в области здравоохранения, а в случае невозможности лечения обвиняемого/осужденного в медицинской части учреждения лишения свободы/отбывания наказания он может быть переведен в лечебное учреждение для обвиняемых и осужденных или больницу гражданского сектора.



Специальная пенитенциарная служба призывает всех, включая обвиняемых и осужденных, воздержаться от распространения недостоверной информации, направленной на дискредитацию службы, и предоставления общественности заведомо ложной информации», — говорится в заявлении.





