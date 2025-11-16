Кобахидзе: В Грузии будет построено не два арабских города, а два прекрасных грузинских района застройки

16.11.2025 12:45





В Грузии будет построено не два арабских города, а будут созданы два прекрасных грузинских района застройки европейского образца недалеко от Тбилиси и Батуми. Всего планируется построить 16 000 жилых домов и квартир, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьер-министра, «антигосударственная кампания, развёрнутая недоброжелателями Грузии против этого беспрецедентного инвестиционного проекта, полностью «построена на лжи».



«Естественно, такой масштаб стимулирования экономики и государственного бюджета Грузии является серьёзной проблемой для недоброжелателей нашей страны. Чем сильнее и независимее государство в экономическом плане, тем сложнее поколебать его независимость». Именно с этим связана антигосударственная кампания, построенная на лжи, которую недоброжелатели Грузии и их местное ведомство развернули против этого беспрецедентного и безупречного инвестиционного проекта. Каждый пункт их кампании — ложь и полностью построен на лжи. В частности, утверждается, что строятся два арабских города и начинается «арабизация» Грузии. Я бы не стал серьёзно реагировать на этот тезис, если бы не видел высказываний нескольких уважаемых людей, которые, к сожалению, восприняли эти сообщения как убедительные. Опасения по поводу возможной миграции вполне понятны, и поэтому я считаю необходимым донести до общественности полную информацию о мифе об «арабизации».



Прежде всего, следует сказать, что в Грузии будет построено не два арабских города, а рядом с Тбилиси и Батуми будут созданы два прекрасных грузинских района европейской застройки. Всего планируется построить 16 000 жилых домов и квартир. Даже если 60% из них приобретут иностранные граждане, это означает, что всего будет продано 9 600 квартир, в то время как за последние 4 года иностранцы приобрели в Грузии более 60 000 квартир, и это не создало и не создаст никаких демографических проблем для Грузии. «Даже эта простая статистика показывает, насколько ложны утверждения о том, что проект Eagle Hills создаст демографические проблемы для Грузии», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Как пояснил премьер-министр, иностранным покупателям не будет предоставлено никаких особых привилегий при получении вида на жительство в Грузии.



Заявление главы Eagle Hills о том, что он рассчитывает продать 60% квартир иностранным покупателям, основано на том, что у компании есть хорошо налаженная сеть продаж в разных странах мира. Однако, учитывая стремительный рост экономики Грузии и то, что ценовая политика Eagle Hills позволит приобрести дом или квартиру не только состоятельным, но и среднему классу грузинских покупателей, по нашим обоснованным предположениям, число грузинских покупателей значительно превысит 50%, заявил премьер-министр.





