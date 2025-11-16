Парламент Грузии закупит 25 автомобилей за 2,9 млн лари

16.11.2025 16:15





Аппарат Парламента Грузии объявил тендер на закупку 25 лёгких гибридных автомобилей типа седан I класса. Сумма тендера составляет 2 999 375 лари, что означает, что Парламент заплатит в среднем 119 975 лари за один автомобиль. Согласно документу, эта сумма также включает стоимость планового технического обслуживания на 150 000 километров пробега. Автомобили не должны быть чёрного цвета.



«Предлагаемые автомобили должны быть выпущены не ранее 2025 года, не эксплуатироваться [с пробегом не более 200 км], быть технически и юридически безупречными и растаможенными… Максимальная стоимость права собственности на автомобиль устанавливается в размере 150 000 километров пробега в течение гарантийного срока, включая стоимость приобретённых услуг/запчастей, автомобиля и топлива», — говорится в тендерной документации.



Приём заявок на тендер начнётся 11 декабря 2025 года и завершится через пять дней, 16 декабря.



Парламент Иванишвили обновил свой автопарк в 2024 году. Стоимость одного автомобиля составила 6 712 230 лари.





