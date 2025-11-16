Экс-глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе переехал в Германию всей семьей

Бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе переехал в Германию всей семьей - с родителями, женой и детьми. Информацию об этом сообщает издание «Adjara Times» со ссылкой на два независимых источника.



По данным издания, семья Рижвадзе отправилась из Турции в Германию на лечение.



По данным источников, Торнике Рижвадзе по-прежнему находится под наблюдением врачей. Те же источники сообщают, что после происшествия он потерял зрение на один глаз.



«Adjara Times» также выяснило, что дети Торнике Рижвадзе, которые по-прежнему учатся на базе Батумской государственной школы № 8, не участвуют в учебном процессе. Директор школы Кетеван Гварджаладзе подтвердила, что ученики не посещают занятия, но отметила, что установленный законом лимит в 30% пропусков пока не достигнут.



7 июля 2025 года бывший глава правительства Аджарии, 35-летний Торнике Рижвадзе, был госпитализирован с огнестрельным ранением в грудь. Инцидент произошел в Сагареджо, в доме Алекси Ахвледиани — главы Агентства морского транспорта и близкого друга Рижвадзе. По официальной версии, представленной прокуратурой, это была попытка самоубийства. МВД ведет расследование по статье 115 УК Грузии — доведение до самоубийства.



Ранение было тяжелым: Рижвадзе доставили сначала в клинику Geo Hospitals в Сагареджо, затем в первую университетскую клинику Тбилиси, где он находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У него было повреждено легкое. Через два дня семья Рижвадзе перевезла политика в Турцию для продолжения лечения, несмотря на то, что состояние пациента уже было стабильным и улучшилось.





