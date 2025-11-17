|
Глава МИД Грузии находится с официальным визитом в Израиле
17.11.2025 10:47
В ранге министра иностранных дел Мака Бочоришвили совершает свой первый официальный визит в Государство Израиль. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
Согласно информации ведомства, Мака Бочоришвили проведёт встречи с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром, спикером Кнессета Амиром Охана, министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, а также министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ави Дихтером.
17–18 ноября в рамках визита министр иностранных дел Грузии посетит Православный Патриархат Иерусалима и встретится с Иерусалимским Патриархом, Его Блаженством Феофилом III.
Мака Бочоришвили также возложит венок к Мемориалу жертв Холокоста «Яд ва-Шем» в Иерусалиме.
