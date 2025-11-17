|
|
|
«Грузинская мечта» упраздняет временную администрацию бывшей АО Южная Осетия
17.11.2025 12:44
«Грузинская мечта» упразднит администрацию административно-территориальной единицы, созданную на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Временная администрация бывшей Автономной области Южная Осетия — государственный орган, действующий на территории Грузии и представляющий позицию Грузии по отношению к Цхинвальскому региону.
Шалва Папуашвили утверждает, что администрация была создана в ноябре 2006 года «на основе неконституционных выборов, проведённых в Цхинвальском регионе, в результате которых был объявлен так называемый президент Южной Осетии и сформировано так называемое альтернативное правительство Южной Осетии».
«Этим шагом тогдашнее правительство косвенно легитимировало сепаратистские процессы, что было явным и грубым предательством интересов грузинского государства.
Следует подчеркнуть, что муниципалитеты Ахалгори, Курта, Тигви и Эредви, избранные в полном соответствии с Конституцией в 2006 году и до сих пор находящиеся в изгнании, продолжат функционировать.
Эти муниципалитеты являются единственными законно избранными и действующими органами власти в Цхинвальском регионе и, следовательно, единственным законным продолжением правового и конституционного строя Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна