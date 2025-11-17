Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
«Грузинская мечта» упраздняет временную администрацию бывшей АО Южная Осетия


17.11.2025   12:44


«Грузинская мечта» упразднит администрацию административно-территориальной единицы, созданную на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Временная администрация бывшей Автономной области Южная Осетия — государственный орган, действующий на территории Грузии и представляющий позицию Грузии по отношению к Цхинвальскому региону.

Шалва Папуашвили утверждает, что администрация была создана в ноябре 2006 года «на основе неконституционных выборов, проведённых в Цхинвальском регионе, в результате которых был объявлен так называемый президент Южной Осетии и сформировано так называемое альтернативное правительство Южной Осетии».

«Этим шагом тогдашнее правительство косвенно легитимировало сепаратистские процессы, что было явным и грубым предательством интересов грузинского государства.

Следует подчеркнуть, что муниципалитеты Ахалгори, Курта, Тигви и Эредви, избранные в полном соответствии с Конституцией в 2006 году и до сих пор находящиеся в изгнании, продолжат функционировать.

Эти муниципалитеты являются единственными законно избранными и действующими органами власти в Цхинвальском регионе и, следовательно, единственным законным продолжением правового и конституционного строя Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.


