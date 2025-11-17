«Грузинская мечта» лишает эмигрантов права голосовать за рубежом

17.11.2025 13:04





«Грузинская мечта» начинает работу над новым «Избирательным кодексом». Как заявил сегодня на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили, кодекс будет полностью пересмотрен, и одно из изменений позволит гражданам голосовать на парламентских выборах Грузии только в пределах государственных границ, по аналогии с выборами в органы местного самоуправления.



Действующий Избирательный кодекс был принят в 2011 году и с тех пор претерпел более 100 изменений. В результате текст стал сложным для понимания, многие нормы дублируются, значительная часть Кодекса включена в переходные положения, которые утрачивают силу по содержанию, а структура нуждается в упорядочении. По этой причине вопрос о полном пересмотре Кодекса стоит на повестке дня уже несколько лет. Инициированная новая редакция отвечает этим проблемам. Новый Избирательный кодекс систематизирует и технически доработает нормы, уточнит процедуры, устранит дублирование норм, и Кодекс станет единым, понятным и функционально обоснованным текстом. Эти изменения носят, по сути, технический характер, но существенно улучшают нормативную базу избирательного процесса.



Одна из важных поправок в Кодекс касается правил голосования на выборах для нерезидентов и лиц, проживающих за рубежом. Прежде всего, следует подчеркнуть, что избирательные права граждан, проживающих в другом государстве, остаются без изменений. В то же время, изменение касается процедуры голосования. И, как и на выборах в органы местного самоуправления, голосование на парламентских выборах в Грузии будет возможно только в пределах государственных границ Грузии.



«Это решение по сути основано на обязанности государства, установленной статьей 24 Конституции Грузии, обеспечивать свободное волеизъявление, что само по себе также подразумевает волеизъявление, свободное от внешнего вмешательства. Выборы во всем мире становятся все более уязвимыми для внешнего вмешательства. Все чаще звучат обвинения в иностранном вмешательстве в выборы, будь то выборы в Соединенных Штатах Америки или в государстве-члене Европейского Союза. Парламентские выборы 2024 года также наглядно продемонстрировали, насколько открытым и жестким может быть информационно-политическое давление на избирателей из-за рубежа.



В этой связи, конечно, существуют особые риски влияния для граждан-нерезидентов, находящихся под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, где государство не может предотвратить вмешательство. Кроме того, в случае с гражданами-нерезидентами высоки возможности информационного манипулирования. В целом, люди получают информацию о политической или экономической ситуации и общественных потребностях в стране из двух источников: один из них — средства массовой информации, из которых люди получают информацию, отфильтрованную, с интерпретацией, соответствующей редакционная политика и так называемая неотфильтрованная информация, которую человек получает лично, взаимодействуя с обществом или государством. В эпоху дезинформации и ложных нарративов информация, полученная из этих двух источников, может быть радикально противоречивой. Это обстоятельство увеличивает риск неосведомленного выбора граждан, физически отделенных от страны.



Соответственно, создание системы голосования на территории Грузии повышает стабильность выборов, снижает влияние внешних игроков и обеспечивает более адекватный, осознанный выбор. Эта модель полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль, Армения.



Еще раз подчеркнем, что в избирательном праве граждан за рубежом ничего не меняется. Как и прежде, все граждане Грузии будут иметь полное право и возможность голосовать на выборах. Единственное условие — возвращаться на родину раз в четыре года и голосовать в Грузии», — заявил Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





