Спикер: создание Администрации Южной Осетии стало путем к эскалации и войне с РФ

17.11.2025 14:59





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал объявленное им решение об упразднении временной Администрации Южной Осетии в Тбилиси.



Политик подчеркнул, что т.н. Администрация не имела никакого влияния на обсуждения между Тбилиси и Москвой, поскольку «cубъектами являются Грузия и Россия, мы ведем разговор с Россией, которая оккупировала территории Грузии, и по этому вопросу у т.н. Администрации нет никакого влияния».



Папуашвили отметил, что «Южная Осетия» как термин не должен существовать. По его словам, «это было предательством по отношению к национальному движению, когда они восстановили границы Югоосетинской автономной области, отмененные в 2006-2007 годах в 1990 году и тем самым создали предпосылки для оккупации».



«В то время «Национальное движение» совершило величайшее предательство, когда в 2006 году организовало альтернативные сепаратистские выборы в Цхинвальском регионе. «Национальное движение» ввело в обиход термин «администрация Южной Осетии».



Мы стараемся использовать термин «Цхинвальский регион» в рамках политики непризнания, в том числе в отношениях с зарубежными партнерами. В это время «Национальное движение» косвенно ввело его в политическое или правовое пространство.



И в 2007 году эти сепаратистские выборы, которые фактически были поддержаны и организованы «Национальным движением», положили начало созданию этой Администрации. Это был путь эскалации, который в конечном итоге привел к окончательной войне и оккупации Цхинвальского региона Россией.



Именно этот вопрос отражен в конституционном иске, с которым мы обратились в Конституционный суд. Это одно из доказательств против территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Согласно закону, принятому «Национальным движением» в 2007 году, на территории бывшей Югоосетинской автономной области создано образование под названием «администрация административно-территориальной единицы», что, в свою очередь, является антиконституционным, поскольку создание подобных органов невозможно. В то же время, <была> попытка превратить Южную Осетию в термин, и отмена соответствующего закона и Администрации служит цели его упразднения», — заявил Папуашвили.



Отметим, «Грузинская мечта» приняла решение упразднить временную Администрации Южной Осетии, созданную экс-президентом Михаилом Саакашвили в 2007 году. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Госучреждение будет ликвидировано с 1 января 2026 года.



По словам Папуашвили, продолжают функционировать муниципалитеты Ахалгори, Курта, Тигва и Эредви, которые, по его словам, были избраны в полном соответствии с Конституцией в 2006 году и являются легитимными.





