Премьер-министр Молдовы: Духовно и культурно мы близки с Грузией, не говоря уже о виноградниках и любви к вину

18.11.2025 15:40





«У меня много грузинских друзей, я много раз бывал в Грузии. Я считаю, что мы духовно и культурно близки, не говоря уже о любви к виноградникам и вину, что важно — это часть нашей культуры», — об этом заявил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну на форуме по расширению ЕС.



По его словам, грузины — европейцы и заслуживают быть членами этой семьи.



«Когда моя кандидатура была публично объявлена, я получил много сообщений от грузинских друзей, которые сказали мне: «Теперь вы боретесь и за нас». Я полностью согласен с тем, что сказал комиссар Кубилюс. Наш успех станет лучшим ответом на вмешательство в Грузии и их исключение из процесса Евросоюза, что, на мой взгляд, печально, потому что грузины — европейцы и заслуживают быть членами этой семьи. Я надеюсь, что это временная ситуация. Мы должны им помочь. Мы, молдаване, будем бороться за них. Обещаю это и надеюсь, что они вернутся», — заявил Александру Мунтяну.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





