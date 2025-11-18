Ауштрявичюс: Необходимо срочно пересмотреть визовую либерализацию с Грузией и другие секторальные решения

Необходимо срочно пересмотреть визовую либерализацию и другие секторальные решения с Грузией, - пишет в социальной сети европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.



«Грузия приняла решение об упразднении Антикоррупционного бюро, учрежденного по рекомендации Евросоюза, как навязанного извне. Визовая либерализация и другие секторальные решения должны быть срочно пересмотрены», - пишет Ауштрявичюс.



Напомним, согласно решению «Грузинской мечты», Антикоррупционное бюро будет упразднено с 2 марта 2026 года, а его функции полностью перейдут к Службе государственного аудита.





