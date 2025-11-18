Советнику Госдепа США выразили недовольство нынешним уровнем отношений с Грузией

18.11.2025 22:42





Делегацию Госдепартамента США, возглавляемую старшим советником Госдепартамента Джонатаном Асконасом, принял руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани. Как говорится в распространённой грузинским ведомством сообщении, Жоржолиани в ходе встречи подчеркнул, что «правительство Грузии недовольно нынешним уровнем отношений с США и ещё раз подтверждает готовность начать стратегическое партнёрство с чистого листа, на основе конкретной дорожной карты».



Также на встрече внимание было уделено шагам, предпринятым грузинской властью «для усиления транзитной и так называемой связующей функции страны».



«Леван Жоржолиани предоставил американской стороне информацию о значительных инвестициях, которые правительство Грузии осуществляет в железнодорожную, дорожную и портовую инфраструктуру с целью развития данной функции», - говорится в заявлении Администрации правительства.



Представитель Государственного департамента США (старший советник) Джонатан Асконас находится в Грузии с целью обсудить то, как Грузия может поддержать «маршрут Трампа» (Trump Route for International Peace and Prosperity) TRIPP.





«(На встрече) было отмечено возможное позитивное влияние TRIPP на регион с точки зрения создания Соединёнными Штатами гарантий безопасности для движения грузов. Было уделено внимание важности усилий администрации Трампа в деле установления мира в регионе. Также была положительно оценена роль Грузии в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в распространённом сообщении.



На встрече присутствовали заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили и временно исполняющий обязанности посла США в Грузии Алан Перселл.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 августа на встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию о мирных отношениях между Арменией и Азербайджаном. Среди прочего в ней признавалась необходимость «проложить курс к светлому будущему, не связанному с конфликтами прошлого».



Кроме того, оговаривалось сотрудничество Армении с США и третьими странами при организации на ее территории транзитного «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Армения заявила о готовность передать США права управления этим коридором на 99 лет.





