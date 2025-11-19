Михаил Саакашвили: Грузия лишилась своей трети, в виде эмигрантов

19.11.2025 11:20





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили комментирует решение «Грузинской мечты», согласно которому граждане Грузии, проживающие за рубежом, не смогут голосовать на выборах за рубежом – для этого им придется приезжать на родину. На своей странице в социальной сети Facebook Саакашвили пишет:



«То, что мы сегодня наблюдаем – это классическая модель того, как действуют полностью бесконтрольные системы. На их жаргоне это называется «беспредел».



Россия использовала это для разрушения международной системы, для внутреннего беспредела и для войны.



В образовавшуюся брешь в международном порядке пролезли и другие мелкие режимы, такие как Венесуэла, несколько африканских режимов и Иванишвили, который лишь поэтому не отключает независимые от него телеканалы, чтобы позволить нам в прямом эфире наблюдать за разделыванием грузинского государства.



Вот и позавчера Грузия лишилась своей трети, в виде эмигрантов. Когда он завершит эту мясницкую работу, отключит и телеканалы, и в стране окончательно воцарится тьма. Нужно бороться!



Хорошая новость в том, что беспредел никогда не длится долго», — написал Саакашвили в социальной сети.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





