МИД Грузии: Мы приветствуем принятие 32-го консолидированного доклада Генерального секретаря Совета Европы

18 ноября 2025 года на заседании заместителей министров Комитета министров Совета Европы был рассмотрен 32-й консолидированный доклад Генерального секретаря Совета Европы — «Конфликт в Грузии». Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, в заседании принял участие заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.



«32-й доклад Генерального секретаря описывает тяжёлую ситуацию в плане безопасности, прав человека и гуманитарных условий в оккупированных Россией регионах Грузии и вдоль линии оккупации. Доклад публикуется дважды в год и отражает события и нововведения на оккупированных территориях за период апрель–сентябрь 2025 года.



32-й консолидированный доклад представил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. Он выразил твёрдую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии и подтвердил, что Совет Европы в рамках своего мандата продолжит работу, включая практику публикации консолидированных докладов.



Участникам заседания выступил заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия. Он поблагодарил Генерального секретаря и Комитет министров за принятие консолидированного доклада и подчеркнул, что это ещё раз подтверждает актуальность данной темы в повестке Совета Европы», — говорится в сообщении МИД.



Как заявляют в ведомстве, они приветствуют принятие 32-го консолидированного доклада Генерального секретаря.



«Лаша Дарсалия предоставил участникам заседания информацию о ситуации на оккупированных территориях в отчётный период, о нарушении Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и об усилении эффективного контроля России на территории Грузии. Грузинская сторона поставила острые вопросы тяжёлой ситуации в сфере безопасности, гуманитарных условий и прав человека в оккупированных регионах, а также деструктивных действий оккупационных режимов.



Была выражена обеспокоенность по поводу последних незаконных действий. Было подчёркнуто значение возвращения вынужденно перемещённых лиц и беженцев в их дома в оккупированных территориях. Лаша Дарсалия акцентировал внимание на решениях Европейского суда по правам человека, которые подтверждают оккупацию грузинских регионов Россией и её эффективный контроль, и подчеркнул важность выполнения этих решений. Заместитель министра также коснулся динамики Женевских международных переговоров и 65-го раунда. В заключение он подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликта.



Министерство иностранных дел Грузии приветствует принятие 32-го консолидированного доклада Генерального секретаря Совета Европы и подчёркивает важность регулярного рассмотрения данного вопроса в политической повестке Совета Европы», — говорится в распространённой информации МИД.





