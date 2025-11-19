С завтрашнего дня в пенитенциарных учреждениях начнут принимать передачи в связи праздником Святого Георгия Победоносца

19.11.2025 19:02





С завтрашнего дня в пенитенциарных учреждениях Грузии начнут принимать передачи в связи праздником Святого Георгия Победоносца, информирует Специальная пенитенциарная служба.



Приём передач будет осуществляться 20–21 ноября с 9:00 до 18:00.



«Все пенитенциарные учреждения, находящиеся в ведении Специальной пенитенциарной службы, начинают приём передач для обвиняемых/осужденных в связи с Днём Святого Георгия Победоносца. Приём передач в пенитенциарных учреждениях будет осуществляться 20–21 ноября с 9:00 до 18:00», — говорится в информации.







