С завтрашнего дня в пенитенциарных учреждениях начнут принимать передачи в связи праздником Святого Георгия Победоносца


19.11.2025   19:02


С завтрашнего дня в пенитенциарных учреждениях Грузии начнут принимать передачи в связи праздником Святого Георгия Победоносца, информирует Специальная пенитенциарная служба.

Приём передач будет осуществляться 20–21 ноября с 9:00 до 18:00.

«Все пенитенциарные учреждения, находящиеся в ведении Специальной пенитенциарной службы, начинают приём передач для обвиняемых/осужденных в связи с Днём Святого Георгия Победоносца. Приём передач в пенитенциарных учреждениях будет осуществляться 20–21 ноября с 9:00 до 18:00», — говорится в информации.


