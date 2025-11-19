Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Анитта Хиппер: Перенос встречи ЕС-Грузия по правам человека произошел из-за грузинской стороны


19.11.2025   23:20


Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер во вторник заявила, что перенос встречи ЕС-Грузия по правам человека произошел «из-за препятствий с грузинской стороны».

По сообщениям грузинских СМИ, заседание отложили после того, как грузинские власти включили в состав делегации чиновника, находящегося под санкциями. Речь возможно идет о заместителе министра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, находящемся под международными санкциями.

МИД Грузии обвинил Брюссель в спекуляциях. Тбилиси считает, что ЕС отложил встречу «под совершенно неприемлемыми и необоснованными предлогами».

В ведомстве подчеркнули, что тщательно готовились к заседанию и рассматривали его как «возможность взаимодействия с Евросоюзом, в том числе по вопросам, по которым наше общество часто слышит критику со стороны Брюсселя». Согласно заявлению МИД, состав делегации формировали «с учетом этих потребностей».

Сам Дарахвелидзе не согласен с версией, что встречу отменили из-за него.

«Конкретный диалог был запланирован по вопросам защиты прав человека. Говорить о санкциях здесь неуместно», – заявил замминистра.

Дарахвелидзе добавил, что делегацию формировали, исходя из заранее объявленной повестки и вопросов, «которые есть у представителей Евросоюза».

«К сожалению, как нам известно, они сами не захотели услышать эти ответы», – сказал он.

* Это уже вторая отмена заседания Грузия-ЕС по правам человека. Последняя 16-я встреча прошла в Тбилиси в 2023 году, раунд 2024 года был отложен.

В докладе о расширении ЕС за 2025 год отмечается, что Грузия демонстрирует «серьезный откат» почти по всем направлениям и остается кандидатом в ЕС лишь «номинально».



