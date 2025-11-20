Глава МИД Швеции: Мы очень обеспокоены событиями в Грузии

Мы очень обеспокоены событиями в Грузии, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард в ответ на вопрос редактора «Евроскопа» Тамар Нуцубидзе перед началом заседания Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе.



«Мы очень обеспокоены событиями в Грузии. Очень быстро предпринимают шаги, противоположные вступлению в ЕС. Это то, что меня очень беспокоит. Мы пытаемся всячески поддерживать граждан, которые работают для демократии и свободы прессы, что мы считаем вопросами срочного внимания в Грузии», - заявила министр иностранных дел Швеции.





