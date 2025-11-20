Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД Швеции: Мы очень обеспокоены событиями в Грузии


20.11.2025   12:56


Мы очень обеспокоены событиями в Грузии, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард в ответ на вопрос редактора «Евроскопа» Тамар Нуцубидзе перед началом заседания Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе.

«Мы очень обеспокоены событиями в Грузии. Очень быстро предпринимают шаги, противоположные вступлению в ЕС. Это то, что меня очень беспокоит. Мы пытаемся всячески поддерживать граждан, которые работают для демократии и свободы прессы, что мы считаем вопросами срочного внимания в Грузии», - заявила министр иностранных дел Швеции.


